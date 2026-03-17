Speculazioni sulle Olimpiadi e l’inflazione continua a crescere

Le Olimpiadi hanno contribuito ad aumentare l’inflazione di febbraio, mentre si attende di vedere come la guerra in Iran influenzerà i prezzi. Le speculazioni sui giochi olimpici si susseguono, mentre i dati ufficiali mostrano un incremento dei costi. La situazione economica resta sotto osservazione, con i mercati che monitorano attentamente gli sviluppi legati agli eventi sportivi e ai conflitti internazionali.

In attesa di registrare gli effetti sui prezzi della guerra in Iran, a far crescere l’inflazione a febbraio ci hanno pensato le Olimpiadi. Tanto da portare le associazioni dei consumatori a parlare di speculazione a causa degli aumenti da record nelle località dei Giochi di Milano-Cortina. Ma partiamo dai dati generali: l’Istat ha rivisto leggermente al ribasso le stime dell’inflazione di febbraio, confermando l’aumento rispetto al mese precedente dello 0,7% e dell’1,5% su base annua (era +1% a gennaio). L’Istat certifica anche la risalita dell’inflazione di fondo (al netto di energetici e alimentari freschi) dall’1,7% al 2,4%. La “sensibile accelerazione” è dovuta soprattutto ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+4,9%), ma anche degli alimentari non lavorati (+3,7%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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