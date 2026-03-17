Speciale – Israele dice di aver ucciso Ali Larijani

Israele ha annunciato di aver ucciso Ali Larijani, figura di spicco del regime iraniano. L'operazione è stata portata a termine senza ulteriori dettagli sui metodi utilizzati. La notizia arriva in un momento di tensioni tra i due paesi e rappresenta un colpo significativo per il regime iraniano. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali.

Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato. Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a Teheran, le montagne del Kurdistan e un sito di scommesse online E poi: che cosa sta succedendo nel nord dell'Iraq, le non-soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e la squadra di calcio femminile dell'Iran Dopo la base italiana ne è stata attaccata anche una francese; oggi capiamo anche perché ci sono poche persone del Golfo tra i morti del Golfo 🔗 Leggi su Ilpost.it

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