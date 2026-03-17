Sparta Praga-AZ Alkmaar Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domani sera alle 21:00 si gioca l'incontro tra Sparta Praga e AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Conference League. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono già disponibili, con i pronostici che si concentrano sulla possibilità di una rimonta da parte della squadra praghese, che cerca di recuperare lo svantaggio dell’andata contro l’AZ Alkmaar.

Lo Sparta Praga vuole rimontare il ko dell’andata contro l’AZ Alkmaar, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di conference League. Si gioca giovedì sera all’epet Arena e i cechi sono obbligati a vincere per andare quantomeno ai supplementari. La la squadra allenata dal tecnico Benjamin Priske non vive un momento particolarmente positivo ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sparta Praga-AZ Alkmaar (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Sparta Praga-AZ Alkmaar (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLo Sparta Praga vuole rimontare il ko dell’andata contro l’AZ Alkmaar, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di conference League. Tutti gli aggiornamenti su Sparta Praga Temi più discussi: Conference League: preview Sparta Praga-AZ Alkmaar; Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; AZ Alkmaar - Sparta Praga: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; AZ-Sparta Praga, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE. Pronostico Sparta Praga vs AZ Alkmaar Conference League 19 Marzo 2026Pronostico Sparta Praga vs AZ Alkmaar del 19 marzo 2026: analisi dettagliata, statistiche, stato di forma e migliori consigli per scommesse. europacalcio.it Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar: entrambe a segno e una avantiSparta Praga-AZ Alkmaar è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it CrUsAdErS. . PARMA-Sparta Praga Coppa delle Coppe (17/3/1993) stagione 1992/93 2-0 Melli 11° Asprilla 33° Ballotta Benarrivo Di chiara Minotti Apolloni Grun Melli (Pizzi 77°) Zoratto Brolin (Pin 84°) Cuoghi Asprilla All. Scala 19.000 spettatori https://fb.wat - facebook.com facebook 59’ SUBSTITUIÇÃO: Entra: Dijkstra Sai: Kasius AZ 1-1 Sparta Praga #azspa x.com