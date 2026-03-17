Sparta Praga-AZ Alkmaar Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca l'incontro tra Sparta Praga e AZ Alkmaar, valevole per gli ottavi di finale di Conference League. Lo Sparta Praga cerca di recuperare la sconfitta dell’andata contro l’AZ Alkmaar. Le formazioni sono state annunciate e si discutono le quote e i pronostici per questa sfida. La partita si svolge in Repubblica Ceca.

Lo Sparta Praga vuole rimontare il ko dell’andata contro l’AZ Alkmaar, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di conference League. Si gioca giovedì sera all’epet Arena e i cechi sono obbligati a vincere per andare quantomeno ai supplementari. La la squadra allenata dal tecnico Benjamin Priske non vive un momento particolarmente positivo ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sparta Praga-AZ Alkmaar (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati AZ Alkmaar-Sparta Praga (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiAnche in Conference League cominciano gli ottavi di finale è tra le sfide in programma c’è quella che vede di fronte AZ Alkmaar è Sparta Praga. Una selezione di notizie su Sparta Praga Temi più discussi: Conference League: preview AZ Alkmaar-Sparta Praga; AZ Alkmaar - Sparta Praga: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; AZ Alkmaar - Sparta Praga : 2 - 1 (Conference League): cronaca, tabellino e statistiche; Conference League, ottavi di finale. Segui LIVE le gare delle 18,45. Pronostico Sparta Praha vs AZ Alkmaar – 19 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Sparta Praha e AZ Alkmaar promette una serata di calcio intenso all’epet ARENA. Il match si gioca il 19 Marzo ... news-sports.it Pronostico AZ Alkmaar-Sparta Praga: il dato che ci dice il finaleAZ Alkmaar-Sparta Praga è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it 17 marzo 1993 Allo stadio Ennio Tardini il quarto di finale di ritorno di Coppa delle Coppe tra Parma e Sparta Praga terminò 2 a 0 per i padroni di casa. Melli e Asprilla portarono i ducali di Nevio Scala in semifinale. Per motivi di ordine pubblico, il match si gioc - facebook.com facebook 59’ SUBSTITUIÇÃO: Entra: Dijkstra Sai: Kasius AZ 1-1 Sparta Praga #azspa x.com