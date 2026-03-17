Sparta Praga-AZ Alkmaar Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la partita tra Sparta Praga e AZ Alkmaar, valida per gli ottavi di finale di Conference League. Lo Sparta Praga cerca di recuperare la sconfitta dell’andata contro l’AZ Alkmaar, in un match che deciderà quale squadra avanza nel torneo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere sull’esito dell’incontro.

Lo Sparta Praga vuole rimontare il ko dell’andata contro l’AZ Alkmaar, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di conference League. Si gioca giovedì sera all’epet Arena e i cechi sono obbligati a vincere per andare quantomeno ai supplementari. La la squadra allenata dal tecnico Benjamin Priske non vive un momento particolarmente positivo ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sparta Praga-AZ Alkmaar (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati AZ Alkmaar-Sparta Praga (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiAnche in Conference League cominciano gli ottavi di finale è tra le sfide in programma c’è quella che vede di fronte AZ Alkmaar è Sparta Praga. Una selezione di notizie su Sparta Praga Temi più discussi: Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; AZ Alkmaar - Sparta Praga: diretta live Conference League Calcio 12/03/2026; AZ-Sparta Praga, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE; Conference League, ottavi di finale. Segui LIVE le gare delle 18,45. Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar: entrambe a segno e una avantiSparta Praga-AZ Alkmaar è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico AZ Alkmaar-Sparta Praga: il dato che ci dice il finaleAZ Alkmaar-Sparta Praga è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it CrUsAdErS. . PARMA-Sparta Praga Coppa delle Coppe (17/3/1993) stagione 1992/93 2-0 Melli 11° Asprilla 33° Ballotta Benarrivo Di chiara Minotti Apolloni Grun Melli (Pizzi 77°) Zoratto Brolin (Pin 84°) Cuoghi Asprilla All. Scala 19.000 spettatori https://fb.wat - facebook.com facebook primo gol con lo Sparta Praga del nazionale peruviano Oliver Sonne, nipote della supermodella danese Helena Christensen x.com