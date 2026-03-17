Spara all’ex compagna e la ferisce | arrestato 46enne nel Potentino La donna colpita a una spalla

Un uomo di 46 anni è stato arrestato nel Potentino dopo aver sparato all’ex compagna, colpendola a una spalla, durante una lite a Genzano di Lucania. La donna, di 52 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’episodio è avvenuto lunedì sera, portando all’arresto dell’uomo da parte delle forze dell’ordine.

Tentato femminicidio nella serata di lunedì a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, dove un uomo di 46 anni ha sparato contro l’ex compagna, una donna di 52 anni, ferendola a una spalla. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione si è consumata in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. Subito dopo aver sparato, l’uomo è scappato, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza, dove è stata medicata: le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Venosa, che hanno avviato le ricerche del responsabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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