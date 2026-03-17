Spara all'ex compagna a Genzano di Lucania e la ferisce a una spalla 46enne arrestato dopo la fuga

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, dopo aver sparato alla sua ex compagna, ferendola a una spalla. L’episodio si è verificato in un momento di tensione e l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo la fuga. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Genzano di Lucania (Potenza) per il tentato omicidio della sua ex compagna. L'uomo avrebbe infatti aperto il fuoco contro la 52enne nella serata di ieri, ferendola a una spalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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