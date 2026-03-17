La Guardia Civil e il servizio di vigilanza doganale dell’Agenzia delle Entrate hanno smantellato un gruppo criminale coinvolto nel trasporto illecito di 650 tonnellate di rifiuti pericolosi. Le merci venivano caricate in container nel porto di Santa Cruz de Tenerife e spedite verso vari paesi africani. Le immagini mostrano i container pieni di materiali tossici pronti alla partenza.

In Spagna la Guardia Civil e il servizio di vigilanza doganale dell’ Agenzia delle Entrate hanno smantellato un gruppo criminale responsabile del trasporto illegale di ben 650 tonnellate di rifiuti pericolosi, trasportati in container dal porto di Santa Cruz de Tenerife verso diversi paesi africani. Nell’ambito dell’operazione sono state arrestate 32 persone e sono indagate anche quattro società, con sede a Tenerife, Gran Canaria e Maiorca, per reati contro le risorse naturali e l’ambiente. Le autorità spagnole hanno individuato un continuo traffico di merci che viaggiavano in container via mare, tra il porto di Santa Cruz e diversi paesi africani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, inviavano rifiuti pericolosi in Africa: le immagini della merce trasportata nei container

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