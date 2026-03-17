Spacciava in un parco del centro Giovane arrestato dopo il blitz

Un giovane residente a Montevarchi è stato arrestato dopo un blitz in un parco pubblico del centro città, dove stava vendendo sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato del ragazzo, che era già noto alle autorità per precedenti legati a questo tipo di attività. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al fermo dell’individuo sul luogo.

di Massimo Bagiardi Stava spacciando in un parco pubblico ma è stato arrestato: si tratta di un montevarchino già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso venerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, unitamente a quelli del Commissariato di Polizia di Stato, in abiti civili, nel consueto controllo sul territorio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope hanno messo le manette ai polsi di un 28enne dopo un accurato servizio di osservazione in una zona ben conosciuta, nelle vicinanze di un giardino pubblico, già oggetto di traffici illeciti di droga come più volte segnalato da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spacciava in un parco del centro. Giovane arrestato dopo il blitz Articoli correlati Spacciava stupefacenti in una casa di Ortona, arrestato giovane pescareseI carabinieri nel Nor della Compagnia di Ortona, in seguito ad attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del tribunale di Chieti,... Spacciava nel centro storico ed era latitante: arrestatoUn altro arresto per spaccio nel centro storico, questa volta in manette è finito un latitante. Tutto quello che riguarda Spacciava in un parco del centro... Temi più discussi: Spacciava in un parco del centro. Giovane arrestato dopo il blitz; Clienti da una parte, dosi dall'altra: il metodo della pietra che ha tradito due giovani; Blitz a Torino, scoperto arsenale e droga in un sottotetto; Hashish nascosta sotto le foglie nel parco, gli agenti in borghese arrestano lo spacciatore. Sequestrati 1,4 chili di droga. Spacciava in un parco del centro. Giovane arrestato dopo il blitzStava spacciando in un parco pubblico ma è stato arrestato: si tratta di un montevarchino già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso venerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, u ... lanazione.it Ragusa, scoperto a spacciare droga in un parco: arrestato trentenneIl 30enne fermato a Ragusa, che abitualmente s’aggirava nel parco per cedere la sostanza stupefacente, è stato trovato con 20 dosi di hashish e soldi in contanti. ilsicilia.it Palermo, si spacciava per un addetto alla sicurezza del Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Sofia: denunciato un 68enne del posto #sicilia242 #sicilia24 - facebook.com facebook A Castellamonte un 51enne spacciava anche se era ai domiciliari: portato in carcere x.com