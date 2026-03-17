Sospettati di truffa due uomini bloccati dai carabinieri

Due uomini sono stati fermati dai carabinieri sulla Riviera delle Palme, sospettati di aver truffato anziani nella zona. Gli agenti li hanno intercettati e bloccati nel corso di un’operazione di controllo. Le autorità stanno verificando i fatti e le eventuali responsabilità dei due soggetti, senza fornire ulteriori dettagli al momento.

Intercettati e bloccati dai carabinieri due uomini sospettati di aver truffato anziani sulla Riviera delle Palme. A Grottammare il colpo ai danni di una donna residente in via Toscanini era riuscito, ma non sempre le ciambelle escono col buco per i delinquenti. I particolari dell’operazione non sono stati resi noti, ma di certo i militari dell’arma, che li stavano seguendo con auto civetta e personale in abiti civili, hanno recuperato l’intera refurtiva addosso ai due fermati. Al vaglio degli inquirenti gli spostamenti, la ricostruzione di tutti i tentativi fatti durante la giornata e l’esame dei telefonini sequestrati ai due truffatori che con stratagemmi vari si erano fatti consegnare denaro e monili d’oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sospettati di truffa, due uomini bloccati dai carabinieri Articoli correlati Lauro (AV) – Scarpe di moda a prezzi conveniente, ma è una truffa: due uomini denunciati dai CarabinieriTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Firenze: tentata truffa dei falsi carabinieri. Anziana si ribella. I due scappano: bloccati dai militari veri in sull’A1FIRENZE – Truffa del falso carabiniere: la vittima, una donna di 71 anni, reagisce e il suo allarme porta all’arresto di due uomini, inseguiti e... Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Contenuti e approfondimenti su Sospettati di truffa due uomini... Temi più discussi: Sospettati di truffa, due uomini bloccati dai carabinieri; Crans-Montana: Moretti, la Fedpol segnala possibile riciclaggio; Finto carabiniere mette a segno il colpo da migliaia di euro: la fuga finisce in taxi; Clienti da una parte, dosi dall'altra: il metodo della pietra che ha tradito due giovani. Sospettati di truffa, due uomini bloccati dai carabinieriIntercettati e bloccati dai carabinieri due uomini sospettati di aver truffato anziani sulla Riviera delle Palme. A Grottammare il ... msn.com Grottammare, due sospetti truffatori fermati dai Carabinieri lungo la stataleIntervento lungo la Statale a poca distanza dal municipio: due persone bloccate e portate in caserma. Cresce l’attenzione dopo i numerosi raggiri segnalati in Riviera ... lanuovariviera.it La Procura federale amplia l’inchiesta sul presunto sistema di tangenti legato al colosso cinese. Tra i nuovi sospettati l’assistente originario di Soverato dell’eurodeputato Fulvio Martusciello, convocato per un interrogatorio. Ecco quali sono le accuse contro di - facebook.com facebook Crans Montana, i Moretti sospettati di varie frodi: l'impero di carta e i prestiti facili x.com