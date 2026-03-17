Sos strade via ai lavori Iniziano le asfaltature nella zona del Duomo Poi toccherà alla Selice

Sono iniziati i lavori di manutenzione sulle strade del territorio, con le asfaltature nella zona del Duomo e successivamente sulla Selice. Gli interventi sono stati avviati ieri, in seguito all’annuncio del ‘Piano asfalti’ elaborato dall’Area Blu per conto del Comune. Le operazioni di asfaltatura riguarderanno diverse vie, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade pubbliche.

Al via ieri gli annunciati lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade del territorio, nell’ambito del ‘Piano asfalti’ elaborato da Area Blu per conto del Comune. Il programma, che secondo quanto ricostruito dal Municipio è definito sulla base delle criticità di ‘Grado 1’ rilevate lo scorso dicembre, prevede interventi su quindici tra strade urbane, extraurbane e piste ciclabili, con un investimento complessivo di 1,5 milioni. I lavori avviati ieri rientrano nel cosiddetto ‘Blocco A’, che si concluderà il 1° aprile e interessa il centro storico e la viabilità della circonvallazione vecchia. Sono partiti dal quadrilatero del Duomo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos strade, via ai lavori. Iniziano le asfaltature nella zona del Duomo. Poi toccherà alla Selice Articoli correlati Accordo fra Enel e Comune di Montesilvano per le asfaltature dopo i lavori sulla rete elettrica: le strade interessateTrovato l'accordo fra l'amministrazione comunale di Montesilvano e i vertici locali di Enel, per la definizione del cronoprogramma per il ripristino... Lavori per il sovrappasso Santa Caterina, nuove modifiche alla circolazione: "Tutelato l'accesso ai residenti nella zona"Revocate le precedenti modifiche alla circolazione sulle strade Santa Caterina e Massimi Losacco, introdotte nuove disposizioni. Altri aggiornamenti su Sos strade Temi più discussi: Sos strade, via ai lavori. Iniziano le asfaltature nella zona del Duomo. Poi toccherà alla Selice; Lotta agli incidenti sulle strade: 500 studenti al Drive Camp della Provincia; Sos strade, il piano del Comune . Al via lavori per oltre 1,5 milioni; Sos per il borgo di Piediluco: strade sconnesse, spazi pubblici trascurati e segnaletica assente. Sos strade, via ai lavori. Iniziano le asfaltature nella zona del Duomo. Poi toccherà alla SeliceManutenzione straordinaria, aperti ieri i cantieri: investiti 1,5 milioni. Si tratta di quindici arterie urbane, extraurbane e piste ciclabili. Quattro tranche di interventi, gli ultimi si concluderan ... ilrestodelcarlino.it Sos strade, il piano del Comune. Al via lavori per oltre 1,5 milioniAlla fine di marzo partirà anche il piano di ripristino di Hera che sarà realizzato da Inrete ... msn.com SPAZZAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA STRADE SENZA AUTOVETTURE IN SOSTA Divieto di sosta temporaneo Venerdì 13 marzo 2026 Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 Via Duca degli Abruzzi - ambo i lati (da via Buonarroti fino a via C. D'Angi - facebook.com facebook