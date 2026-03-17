sorpreso in bici coi pluviali rubati denunciato

Un uomo è stato fermato in bicicletta durante la notte a Lardirago, in provincia di Pavia, mentre trasportava circa 15 chili di pluviali. È stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso con il materiale che, secondo le prime verifiche, potrebbe essere stato rubato. La polizia ha sequestrato i pluviali e avviato gli accertamenti necessari.

LARDIRAGO (Pavia) Deve rispondere di ricettazione un uomo che è stato sorpreso in piena notte, mentre si trovava in bicicletta con una quantità di pluviali per 15 chili complessivi. L’operazione è scattata dopo una telefonata arrivata al 112. Dall’altro capo del telefono un cittadino che si era sorpreso quando aveva visto una persona, mentre pedalava sulla strada provinciale 2, in sella a una due ruote carica. I carabinieri di Lardirago sono immediatamente intervenuti e non hanno faticato a individuare l’uomo che con il favore dell’oscurità, nel cestino e nei supporti della bicicletta nascondeva dei pluviali in rame. Grondaie che erano appena state asportate da uno degli edifici della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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