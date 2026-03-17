sorpresa dalle iscrizioni crescono gli studenti nelle scuole di barga e borgo

Le iscrizioni alle scuole superiori di Barga e Borgo a Mozzano sono aumentate, sorprendendo positivamente gli operatori del settore. I dati delle prime classi mostrano un incremento degli studenti rispetto agli anni precedenti. La notizia viene accolta con soddisfazione da parte delle istituzioni scolastiche che operano in queste aree. La crescita si riflette nel numero di iscrizioni registrate nelle ultime settimane.

MEDIA VALLE Soddisfazione nel mondo delle scuole superiori presenti a Barga e Borgo a Mozzano. Il dato delle iscrizioni alle prime classi è positivo. L’ ISI Barga cresce, anche se controcorrente: più iscritti nonostante il crollo demografico. "In un territorio che da anni fa i conti con il progressivo calo delle nascite, l’ISI Barga riesce a invertire la rotta – commenta il dirigente scolastico Germano Cipolletta –. Per l’anno scolastico 20262027 l’istituto superiore della Media Valle registra 857 studenti complessivi, superando le proiezioni e chiudendo con un saldo positivo tra entrate e uscite: 144 nuove matricole provenienti dalle scuole medie contro 140 studenti in uscita dalle classi quinte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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