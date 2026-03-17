Sono questi gli alleati? Ancora una volta abbiamo fatto la parte dei ciuchi

Da anni si segnalavano problemi nelle organizzazioni internazionali come la NATO, le Nazioni Unite e l’Unione Europea. Recentemente, con i conflitti scatenati da Russia, Stati Uniti e Israele, sono evidenti le difficoltà di queste alleanze, che hanno mostrato le loro fragilità di fronte alle crisi globali. La situazione ha portato alla luce le tensioni e le criticità di questi enti, coinvolti in eventi recenti e molto complessi.

di Torquato Cardilli* Da anni si avvertivano scricchiolii nel funzionamento della Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, ma con i cicloni di guerra scatenati dalla Russia, dagli Usa e da Israele, tutti i nodi sono venuti al pettine. Tra gli europei chi ci ha rimesso di più è stata proprio l’Italia, che una certa propaganda ottusa vuole magnificare come tornata al centro del mondo, ponte tra i due continenti, proiettata nel Mediterraneo e in Africa con il piano Mattei e baggianate del genere. Gli Stati Uniti ci hanno forzato, illudendoci sulla nostra essenzialità, a partecipare, nonostante il principio costituzionale non negoziabile di ripudio della guerra, a aggressioni assurde e insensate (contro la Serbia, l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sono questi gli alleati? Ancora una volta abbiamo fatto la parte dei ciuchi Articoli correlati Moggi sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha fatto emergere ancora una volta i limiti dei bianconeri. Ecco quali sono»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Nato, Trump offende ancora gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”(Adnkronos) – Per sostenere che gli alleati Nato non hanno mai fatto niente per gli Stati Uniti, Donald Trump afferma che in Afghanistan i loro... Tutto quello che riguarda Sono questi gli alleati Ancora una... Temi più discussi: C'è una destra Usa che crede alla vittoria in Iran. E intanto gli alleati pagano; Alleati alla cinese, c’è una diplomazia tutta da riscrivere; Non è la nostra guerra. Gli alleati Nato respingono il comando di Trump su Hormuz; IRAN: DI MAIO, LAVORIAMO A DE-ESCALATION MA SOSTENIAMO ALLEATI. L'Europa dice no a intervento nello Stretto di Hormuz. Trump: Nel bisogno gli alleati non si sono200 i militari americani feriti dall'inizio della guerra, 10 in modo grave Sono circa 200 i militari americani feriti in sette Paesi diversi (Israele, Arabia saudita, Barhain, Emirati arabi uniti, Kuw ... msn.com Trump e gli alleati, chi è il «codardo»? Così Donald rinnega i Paesi della NatoIl presidente Usa ha scansato la leva con 5 certificati falsi. Il disprezzo per i partner europei smentito dai numeri, dalla Bosnia a Afghanistan, Iraq, Libia. Cosa vuole ora. Milena Gabanelli e Giuse ... corriere.it Sono una tira l'altra, troppo golose https://blog.giallozafferano.it/ricettechepassione/frittelle-di-zucchine/ - facebook.com facebook I sieri con microneedling sono l'ultima frontiera della skincare coreana: hanno formule infuse di micro-aghi per stimolare la luminosità della pelle x.com