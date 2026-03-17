Una giovane donna trans, vicepresidente dell’associazione ’Coming Out’, denuncia di essere stata oggetto di discriminazione a causa di un errore sul suo diploma. Nel documento, infatti, il nome scritto è “nato” invece di quello corretto, e lei afferma che la scuola minimizza la situazione. La vicenda si è verificata a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, il 17 marzo 2026.

Pieve a Nievole (Pistoia), 17 marzo 2026 – L’associazione ’Coming Out’ denuncia quello che definisce un caso di discriminazione subito da Giulia Francesca Diolaiuti, vicepresidente dell’associazione. Giulia, ragazza trans con documenti rettificati, ha ottenuto la rettifica anche del diploma di maturità rilasciato dall’Istituto Sismondi-Pacinotti ma sull’attestato ha trovato indicato il genere maschile, ‘nato’ anziché ‘nata’. La denuncia: “Errore sminuito”. L’associazione spiega che alla loro mail gli uffici scolastici avrebbero “ sminuito l’errore ”, pur dicendosi disponibili a sostituire il documento. Quando la ragazza si è presentata a scuola, la dipendente avrebbe nuovamente dimostrato di non aver capito l’importanza dell’errore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sono Giulia, ma sul diploma scrivono ‘nato’”, la denuncia di una ragazza trans: “La scuola minimizza l’errore”

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