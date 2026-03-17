A pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, un sondaggio SWG per TgLa7 pubblicato il 16 marzo 2026 mostra Fratelli d’Italia in testa con il Movimento 5 Stelle in crescita. Tra i partiti, solo un gruppo sorride, mentre gli altri restano stabili nel loro consenso. I dati indicano una situazione politica ancora immutata in vista delle votazioni.

A meno di una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo, il sondaggio SWG realizzato per il TgLa7 e pubblicato il 16 marzo 2026 mostra un quadro politico stabile, con Fratelli d’Italia saldamente in testa e il Movimento 5 Stelle in crescita costante. Il Partito Democratico continua a perdere consensi, mentre il centrodestra resta saldo ma senza guadagni significativi. Fratelli d’Italia conferma il vantaggio sul centrosinistra. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni si attesta al 29,4%, stabile rispetto alla settimana precedente, mantenendo un vantaggio di quasi otto punti percentuali sul principale partito di opposizione, il PD di Elly Schlein, che scende al 21,7% perdendo un ulteriore 0,1%. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggio Mentana, disastro a pochi giorni dal referendum: “Solo un partito sorride”

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