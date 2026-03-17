Sondaggi politici in calo tutti i principali partiti | crescono solo i 5 Stelle

Nella settimana del referendum sulla giustizia, i sondaggi politici indicano un calo per tutti i principali partiti mentre i Cinque Stelle registrano un aumento. Le rilevazioni vengono pubblicate in un momento in cui l’attenzione pubblica è concentrata su questa consultazione popolare. I dati sono stati diffusi da varie agenzie e riflettono l’attuale andamento del consenso tra gli elettori.

Nella settimana del referendum sulla giustizia, i sondaggi non mostrano grandi novità per i principali partiti. Quasi nessun movimento in testa, con variazioni minime e un calo che riguarda quasi tutte le forze politiche. L’unica eccezione è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, che nell’ultima settimana ha recuperato tre decimi di punto. Nel sondaggio di Swg per il TgLa7 perdono invece consensi quasi tutte le forze delle due coalizioni: a destra in discesa sia Forza Italia che Lega, nel campo largo scivolano sia il Pd che Verdi e Sinistra. Entriamo nel dettaglio dell’ultima rilevazione sulle intenzioni di voto prima del referendum. Sondaggi elettorali, guadagna consensi solo il M5s. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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