Nel match di Reggio, il Monza ottiene un punto contro il Venezia, che con questo risultato si allontana di nuovo di tre punti in classifica. La squadra di casa ha mostrato impegno e buona prestazione, ma non è riuscita a conquistare i tre punti. La partita si è conclusa con un pareggio che mantiene le distanze tra le due squadre.

Monza, 17 marzo 2026 - Lo spirito e la voglia non sono di certo mancati, la prestazione nel complesso anche. Ma alla fine il Monza esce dal campo della Reggiana penultima in classifica solo con un punto. Maturato al termine di uno 0-0 forse non del tutto giusto, viste le comunque varie occasioni avute dai biancorossi -Colombo, autore di una traversa colpita e di un’ottima prova generale, su tutti. Ma il punto serve solo a muovere un po’ la classifica, senza riuscire a lasciare un vero segno nel prosieguo della entusiasmante lotta per la promozione diretta. I biancorossi restano secondi, ma vedono la capolista Venezia allungare di nuovo a più tre, mentre domani il Frosinone in caso di successo può farsi sotto a meno due. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Solo un punto a Reggio, il Monza vede il Venezia di nuovo allungare a più tre

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