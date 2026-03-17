Soldi e coppia | perché dovreste avere un conto separato e uno cointestato

Gestire le finanze in coppia può diventare complicato, soprattutto quando si tratta di decisioni su conti bancari e risparmi. Molti scelgono di avere un conto separato e uno cointestato per distinguere le spese comuni da quelle personali. Questa strategia permette di mantenere una certa autonomia finanziaria, evitando confusioni o possibili conflitti. La scelta di come strutturare i conti dipende dalle esigenze di ciascuna coppia e dalle preferenze individuali.

Soldi e coppia appaiono essere un binomio di non facile accordo oggi. Le questioni economiche e i contrasti finanziari possono essere una delle ragioni per cui una relazione finisce: la gestione dei propri risparmi può differire da persona a persona anche e soprattutto quando ci si ritrova a gestire un conto cointestato, per il quale ci vuole sempre responsabilità da entrambe le parti. Quando è in atto una convivenza, le due parti dovranno concordare informalmente il modo in cui andranno a gestire le finanze per la vita in comune, mentre quando si è uniti, in modo religioso, concordatario o civile, si può decidere a monte di optare per la comunione o la separazione dei beni (farlo successivamente costa un po’ di soldini in spese notarili). 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Temi più discussi: Smarrisce duemila euro in aeroporto e recupera i soldi grazie alla polizia; Coppia si rifiuta di pagare il conto in pizzeria, ma lei è ricercata e finisce dentro; Razzie ai distributori automatici. Coppia di fidanzati arrestata; Rapina in coppia, minorenni nei guai.

Soldi in coppia, guida pratica per la gestione delle tue (vostre) finanzeParlare di soldi resta ancora uno dei più grandi tabù della vita di coppia. A riempire questo tema c’è uno spazio vuoto, un territorio silenzioso, un senso di vergogna e di inadeguatezza. Fa tutto ... donnamoderna.com

Come far durare una coppia? Parlate anche di denaroMa voi, parlate di soldi in coppia? Non intendo in astratto. Intendo davvero: sapete quanto guadagna la persona con cui state? Sapete se ha debiti, risparmi, se la notte non dorme perché ha ansie ... corriere.it

Soldi per l’edilizia popolare bloccati dal governo per il riarmo, la protesta parte da Genova: “Una vergogna, qui 600 famiglie senza casa” x.com

Meloni ha scommesso i soldi, il sudore e il lavoro degli italiani sulla sua intesa politica con Trump. Questa scommessa però l'ha persa, perché gli affari e gli interessi di Trump sono all"opposto dei nostri. - facebook.com facebook