L’Italia ha perso 4-2 contro il Venezuela nella semifinale del World Baseball Classic 2026, interrompendo così il cammino nel torneo. La partita si è conclusa con la squadra italiana che ha subito un sorpasso nel corso dell’incontro, fermandosi prima della finale. La sfida si è disputata davanti a un pubblico che ha assistito a un incontro serrato tra le due selezioni.

Il sogno della ‘Cinderella’, come amano dire gli americani, è infranto. L’Italia si ferma in semifinale al World Baseball Classic 2026, superata in rimonta per 4-2 dal Venezuela. I sudamericani, mercoledì 18 marzo all’1.00, se la vedranno con i padroni di casa americani per il titolo. La selezione tricolore conclude oggi un’avventura che non verrà dimenticata. Presentatasi al torneo con il suo roster più competitivo di sempre, soprattutto nel reparto dei pitcher, la Nazionale ha dato spettacolo, sconfiggendo USA e Messico, prima di superare anche Porto Rico ai quarti. Oggi è venuta meno quella spensieratezza che aveva contraddistinto il cammino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sogno infranto. L’Italia sbatte contro il bullpen del Venezuela e si arrende nella semifinale del World Baseball Classic

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