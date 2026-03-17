A Senigallia, il 17 marzo 2026, si tiene uno spettacolo che porta in scena l’universo onirico di Federico Fellini. Lo spettacolo si ispira ai sogni, alle muse e al film

Senigallia (Ancona), 17 marzo 2026 – Il fascino onirico, malinconico e travolgente del cinema di Federico Fellini si trasforma in movimento. Venerdì prossimo (ore 21) il Teatro La Fenice ospita uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione di danza promossa dal Comune di Senigallia e dall’Amat ‘Fellini, la dolce vita di Federico’, una produzione firmata dal Balletto di Siena. Diretto e coreografato da Marco Batti, lo spettacolo è un viaggio coreutico attraverso l’immaginario di uno dei registi più acclamati della storia del cinema mondiale. Nato originariamente nel 2020 per celebrare il centenario della nascita del Maestro riminese,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sogni, muse e "La Strada": l'universo onirico di Fellini rivive sul palco di Senigallia

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