Sky ha annunciato l'acquisto dei diritti di trasmissione dei Mondiali Indoor e degli Europei di Atletica Leggera del 2026. La piattaforma potrà così offrire agli appassionati la copertura di entrambi gli eventi, ampliando la propria programmazione dedicata a questa disciplina. La decisione riguarda le trasmissioni di queste competizioni internazionali, che si terranno nel prossimo anno.

Sky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali del 2026: i campionati Mondiali di Atletica Indoor e i campionati Europei di Atletica Leggera. La prima tappa sarà la 21 esima edizione dei Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. Il programma prevede 27 discipline per tre giorni di gare che vedranno gli atleti confrontarsi nelle principali specialità dell’atletica al coperto: dalle prove di velocità agli ostacoli, dal mezzofondo ai salti e ai lanci, fino alle prove multiple e alle staffette. Sky Sport garantirà una copertura live completa per tutti i tre giorni della manifestazione, con le telecronache affidate a Nicola Roggero e Stefano Baldini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sky acquista i diritti dei Mondiali Indoor e degli Europei di Atletica Leggera

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