A 24 anni, il tennista italiano ha conquistato la vittoria a Indian Wells, diventando il più giovane di sempre a vincere tutti i principali tornei su cemento. La sua vittoria rappresenta un nuovo record nel circuito maschile e segna un traguardo importante nella sua carriera. Con questa vittoria, si afferma come una delle promesse più promettenti nel panorama del tennis internazionale.

Ci è riuscito a 24 anni, polverizzando ogni record precedente e candidandosi con forza al titolo di giocatore su cemento più forte di sempre. Con la vittoria di ieri a Indian Wells, infatti, Sinner ha aggiunto alla sua collezione l'unico pezzo che mancava, impreziosendo un palmarès che lo inseriva, già prima di questa vittoria, nella categoria dei più forti all time sul duro. Agassi, Federer e Djokovic: questi i nomi di chi ci era riuscito prima di lui. Il più giovane? Lo svizzero, a 30 anni, quando aveva trionfato nell'edizione 2011 di Parigi-Bercy, sconfiggendo Tsonga. Sinner lo ha fatto con 6 anni di anticipo, un dato semplicemente impressionante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner scrive la storia, a 24 anni è già il re del cemento: ecco come ci è riuscito

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