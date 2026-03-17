Silvano compie 90 anni | tutte le mattine al lavoro nel suo negozio Grazie a lui resistiamo alla concorrenza

Silvano Londi ha raggiunto i 90 anni e ogni mattina si presenta nel suo negozio, La Magona, dove lavora ancora attivamente. Le sue due figlie, Monica e Silva, sono con lui nella gestione del negozio, che quest’anno ha celebrato i 70 anni di attività. La famiglia Londi mantiene viva la tradizione nel centro di Montelupo Fiorentino, resistendo alla concorrenza del settore.

Montelupo Fiorentino (Firenze), 17 marzo 2026 – Silvano Londi, proprietario della storica attività La Magona, ha compiuto 90 anni festeggiato dalle figlie Monica e Silva,che con lui gestiscono il rinomato negozio che di anni, invece, ne ha compiuti 70 in attività. Tantissimi gli auguri e i complimenti per questo doppio traguardo. Ferruccio Ferragamo: “Mi chiamavano ‘calzoladro’. Mio padre mi spedì in soffitta. Sognavo il calcio, oggi faccio l'agricoltore" Nato nel febbraio del 1936, Londi ha fondato La Magona circa 70 anni fa, un negozio dove si può trovare un po’ di tutto, non una mesticheria ma nemmeno una ferramenta, un emporio di altri tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Silvano compie 90 anni: tutte le mattine al lavoro nel suo negozio. “Grazie a lui resistiamo alla concorrenza” Articoli correlati Leggi anche: Dai primi hair look anni ’90 al look sale e pepe di oggi, come è cambiato negli anni uno dei più belli di Hollywood (anche grazie alla moglie) Sarno, i funerali del panettiere ucciso nel suo negozio: “Prendiamo esempio da lui”“Vogliamo giustizia per Gaetano”, questo si legge su maglie che hanno indossato amici e parenti di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno dal...