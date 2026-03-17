Signori a mai più Terremoto a Uomini e Donne il protagonista via in preda alla rabbia

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, andata in onda il 17 marzo, si è assistito a un momento di grande tensione tra Edoardo Nestori e Paola Fatuzzo, due protagonisti del trono Over. L’episodio ha visto il protagonista esprimere tutta la sua rabbia, lasciando tutti senza parole. La scena si è conclusa con un forte richiamo alla fine delle discussioni, lasciando il pubblico senza replica.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 17 marzo, l’attenzione si è concentrata ancora una volta sul rapporto tormentato tra Edoardo Nestori e Paola Fatuzzo, due protagonisti del trono Over che da settimane tengono banco tra alti e bassi. Il pubblico ha assistito a un confronto serrato, carico di tensione, che ha riportato al centro della scena una conoscenza mai davvero chiarita fino in fondo. >> “Ho paura di Selvaggia Lucarelli”. Grande Fratello Vip, perché la concorrente già trema: cosa è successo Negli ultimi tempi, infatti, il loro legame si era trasformato in un continuo alternarsi di avvicinamenti e distanze. Dopo che Edoardo aveva chiesto a Paola di lasciare il programma insieme, ricevendo però un rifiuto, i due avevano ripreso a sentirsi lontano dalle telecamere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

“Se ne va”. Terremoto a Uomini e Donne, addio clamoroso della protagonista. È finita malissimoProgrammi Tv, a Uomini e Donne l’attuale percorso di Sara Gaudenzi viene descritto come in fase di possibile chiusura anticipata, secondo quanto...

“Non torna più”. Uomini e Donne, dubbi sul discusso protagonistaLe ultime registrazioni di Uomini e Donne avrebbero lasciato dietro di sé un clima carico di interrogativi e qualche tensione di troppo.