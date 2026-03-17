Sicurezza su strada | i giovani ciclisti imparano a correre

Il Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana della Spezia ha avviato un percorso di formazione sulla sicurezza stradale rivolto ai giovani ciclisti di tredici anni che si preparano a partecipare alle prime competizioni su strada. L’iniziativa mira a sensibilizzare i partecipanti sulle regole e i comportamenti corretti durante le uscite in bicicletta. Il corso si concentra su aspetti pratici e di sicurezza necessari per affrontare le competizioni.

Il Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana della Spezia ha attivato un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale, rivolto specificamente ai giovani atleti di tredici anni che si apprestano a esordire nelle competizioni su strada. L’iniziativa si è svolta nella sede del Seprin situata a Lagoscuro, nel comune di Vezzano Ligure, e ha la partecipazione dell’intera squadra Esordienti del Pedale Sarzanese. La formazione non è stata un semplice incontro informativo, ma un intervento strutturato guidato da esperti di alto livello come Alessio Baudone, già componente della Commissione nazionale sicurezza, il dottor Santi Allegra, ex questore e primo dirigente della Polizia al Giro d’Italia, e Luca Crocetti, giudice internazionale presente in eventi di massimo livello come il Tour de France e i Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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