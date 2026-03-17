In Sicilia, un fondo di sette milioni di euro è stato assegnato per promuovere l’esportazione di prodotti agroalimentari verso l’Unione Europea. La somma non copre l’intera richiesta di settanta milioni di euro, ma rappresenta una quota destinata a sostenere le aziende locali. La misura mira a valorizzare le eccellenze alimentari dell’isola e a favorire l’accesso ai mercati europei.

Settanta milioni di euro non sono disponibili, ma un fondo da sette milioni è stato stanziato per valorizzare i prodotti agroalimentari della Sicilia. L’obiettivo è raggiungere i consumatori dell’Unione Europea attraverso campagne informative mirate. La Regione ha messo a disposizione un sostegno che copre fino al 70% delle spese ammesse per queste iniziative. L’assessore all’agricoltura Luca Sammartino ha confermato il pieno supporto del governo Schifani verso le imprese locali. Si tratta di un intervento concreto volto a stimolare la competitività dei sistemi di qualità regionali. Il bando, identificato come SRG10, punta a informare sia gli operatori del settore che il grande pubblico europeo sulle eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: 7 milioni per esportare eccellenze in UE

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