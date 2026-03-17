Sicilia | 1 milione per i nuovi Piani Urbanistici

Da ameve.eu 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha deciso di destinare un milione di euro per finanziare la creazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali. La cifra copre i costi necessari per la redazione di questi documenti, che riguardano diversi comuni dell’isola. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda interventi di pianificazione urbana e territoriale. La somma sarà distribuita ai vari enti coinvolti nel progetto.

Un milione di euro è stato stanziato dalla Regione Siciliana per finanziare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali. Il decreto del Dipartimento dell’Urbanistica definisce le modalità operative per l’anno 2026, indirizzando i fondi a Comuni e consorzi. L’iniziativa mira a modernizzare la pianificazione del territorio siciliano attraverso strumenti aggiornati. L’intervento si inserisce nel quadro della riforma urbanistica approvata nell’estate del 2020, fornendo risorse concrete agli enti locali. L’obiettivo dichiarato è promuovere uno sviluppo ordinato e sostenibile, superando le criticità storiche della gestione del suolo. I criteri di assegnazione sono stati pubblicati ufficialmente per garantire trasparenza e priorità basate su dimensioni demografiche e statali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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