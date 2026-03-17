Sicilia | 1 milione per i nuovi Piani Urbanistici

La Regione Siciliana ha deciso di destinare un milione di euro per finanziare la creazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali. La cifra copre i costi necessari per la redazione di questi documenti, che riguardano diversi comuni dell’isola. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda interventi di pianificazione urbana e territoriale. La somma sarà distribuita ai vari enti coinvolti nel progetto.

Un milione di euro è stato stanziato dalla Regione Siciliana per finanziare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali. Il decreto del Dipartimento dell’Urbanistica definisce le modalità operative per l’anno 2026, indirizzando i fondi a Comuni e consorzi. L’iniziativa mira a modernizzare la pianificazione del territorio siciliano attraverso strumenti aggiornati. L’intervento si inserisce nel quadro della riforma urbanistica approvata nell’estate del 2020, fornendo risorse concrete agli enti locali. L’obiettivo dichiarato è promuovere uno sviluppo ordinato e sostenibile, superando le criticità storiche della gestione del suolo. I criteri di assegnazione sono stati pubblicati ufficialmente per garantire trasparenza e priorità basate su dimensioni demografiche e statali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 1 milione per i nuovi Piani Urbanistici Articoli correlati Battaglia Terme e Barbona puntano sui nuovi Piani urbanisticiLe due realtà della Bassa Padovana avviano i nuovi Piani di Assetto del Territorio con la Provincia di Padova: strumenti urbanistici moderni,... Reggio: 272 case sociali bloccate nei piani urbanisticiIl tessuto urbano di Reggio Emilia si trova di fronte a una opportunità mancata: 272 alloggi destinati all’edilizia residenziale sociale rimangono... Altri aggiornamenti su Piani Urbanistici Un milione di euro per sostenere i comuni per la redazione dei piani urbanisticiIn particolare, vengono definite tre fasce di contributi sulle spese ritenute ammissibili, in relazione alla dimensione dei Comuni ... blogsicilia.it Sicilia, contributi agli enti locali che si doteranno del PugPubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’Urbanistica che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi pari a un milione di euro in favore dei ... msn.com