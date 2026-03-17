Si infiamma il fronte del Libano 900 mila gli sfollati

Il fronte in Libano si accende nuovamente, con Beirut sotto assedio e diversi quartieri colpiti da bombardamenti. Circa 900 mila persone sono costrette a lasciare le proprie case, cercando rifugio altrove. I militari italiani impegnati nella missione Unifil sono in allerta, mentre le forze coinvolte nelle operazioni continuano a verificare la situazione sul campo.

Si infiamma il fronte del libano. Bombardata di nuovo Beirut. Preoccupazione per i militari italiani della missione Unifil. Sono 900 mila i libanesi sfollati. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Si infiamma il fronte del Libano, 900 mila gli sfollati Articoli correlati Missili su Israele, sirene a Gerusalemme. In Libano 900 mila sfollatiL’ultimo dei quattro lanci congiunto dal Libano e dall’Iran contro Israele è avvenuto poco fa. Leggi anche: Libano, Israele annuncia nuovi attacchi. Onu: oltre 100 mila nuovi sfollati Si infiamma il fronte del Libano, 900 mila gli sfollati Contenuti utili per approfondire Si infiamma il fronte del Libano 900... Temi più discussi: Israele avvia le operazioni di terra in Libano mentre continuano i raid in Iran; Iran, l'Ue teme un secondo fronte in Libano; La quarta guerra del Libano investe il Paese dei Cedri: la sfida finale tra Israele e Hezbollah; Israele avvia operazione terrestre nel sud del Libano. Il Libano nuovamente invaso da Israele: il reportage dal fronteNelle zone a ridosso dei confini del Libano con Israele gli abitanti ormai se ne sono andati tutte di fronte all'arrivo delle truppe e dei bombardamenti israeliani. Le uniche persone che si incontrano ... la7.it Medio Oriente in fiamme, l’esercito di Israele avvia una maxi offensiva di terra in Libano per colpire HezbollahL’Idf lancia un’operazione terrestre mirata nel sud del Libano contro Hezbollah. Tensioni crescenti nel Medio Oriente. lanotiziagiornale.it Alleggerire, non ritirarsi. Militari italiani via da Baghdad ma non dal Libano x.com Israele sta facendo in Libano quello che prova a fare da mesi in tutta la regione: trasformare la sicurezza in geografia, la geografia in dominio, il dominio in fatto compiuto. Il lessico ufficiale della guerra continua a parlare di infrastrutture da smantellare, minacc - facebook.com facebook