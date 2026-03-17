Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà, si presenta come la figura che ha condiviso quasi trent’anni di vita con la celebre showgirl. Ha mantenuto un ruolo di discrezione e riservatezza, rimanendo nell’ombra mentre si occupava di custodire e proteggere la memoria della sua mentore. Ora, con il loro legame consolidato, si occupa di preservare il suo patrimonio e la sua eredità pubblica.

È rimasto nell’ombra per quasi 30 anni, una figura discreta e silenziosa accanto a una delle donne più amate della televisione italiana. Oggi le carte del Tribunale di Roma rivelano quello che in pochi sapevano: Gian Luca Pelloni Bulzoni è il figlio adottivo ed erede universale di Raffaella Carrà, custode di un impero che comprende patrimonio immobiliare, finanziario e i preziosi diritti d’immagine della Regina della tv. Nato a Ferrara nel 1964, Pelloni Bulzoni condivide con Raffaella le origini emiliane e quella discrezione che la diva ha sempre considerato un valore irrinunciabile. Il loro sodalizio è iniziato quando era poco più che un ragazzo: prima come guardia del corpo, poi come confidente, fino a diventare negli ultimi due decenni il suo braccio destro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Si fidava ciecamente di lui”: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo di Raffaella Carrà (e ora custode della sua memoria)

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