Il direttore del National Counterterrorism Center si è dimesso martedì, inviando una lettera al presidente degli Stati Uniti. Nella comunicazione, ha dichiarato di non poter più sostenere la guerra contro l’Iran, annunciando la propria decisione di lasciare l’incarico. La sua uscita arriva in un momento di tensioni internazionali legate alla regione mediorientale.

Joe Kent si è dimesso martedì dalla carica di direttore del National Counterterrorism Center, scrivendo personalmente al presidente statunitense Donald Trump: «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L’Iran non rappresenta una minaccia imminente al nostro paese ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra per pressione di Israele e della sua potente lobby americana». Non è una dimissione qualunque. Kent era leale a Trump, portava nel suo ufficio l’esperienza di undici missioni in zone di combattimento come Green Beret, una carriera nella Central Intelligence Agency come paramilitare, e il dolore di vedovo di guerra: sua moglie Shannon era morta in un attentato suicida dell’Isis in Siria nel gennaio 2019. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Si è dimesso il capo dell’antiterrorismo e accusa Trump sull’Iran

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