Show blaugrana | il Barcellona travolge il Siviglia con una manita 

Il Barcellona ha sconfitto il Siviglia con un risultato di 5-0 in una partita caratterizzata da un attacco dominante da parte dei catalani. La squadra di casa ha mostrato un gioco offensivo molto efficace, regalando ai propri tifosi una serata di grande spettacolo. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con il Barcellona che ha preso il controllo dell’incontro fin dai primi minuti.

Il Barcellona domina il Siviglia e regala una serata di calcio spettacolare ai suoi tifosi, con una prestazione offensiva di altissimo livello. La tripletta di Raphinha, in forma strabiliante, e i gol di Dani Olmo e João Cancelo sono stati decisivi per la vittoria. I Rojiblancos hanno provato a reagire ma senza impensierire minimamente la difesa avversaria. Il Barça consolida il primato in classifica, lanciando un chiaro segnale di forza nelle fasi finali della Liga. La manita. Il Barça alza subito il ritmo nei primi minuti della partita, mostrando le sue abilità offensive basate su una giocata verticale e aggressiva, con linea difensiva altissima e un pressing asfissiante. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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