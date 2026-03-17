Short track Thomas Nadalini premiato dall’ISU come Most Improved Skater della stagione

Da oasport.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Thomas Nadalini, atleta di short track, ha ricevuto dall’ISU il riconoscimento come “Most Improved Skater” della stagione. Durante la stessa stagione, ha conquistato quattro medaglie ai Giochi Olimpici nazionali e ottenuto sei podi ai Campionati Mondiali di Montreal. La sua crescita si è riflessa nei risultati e nelle prestazioni durante tutto l’anno.

Quattro medaglie ai Giochi Olimpici di casa e sei podi ai Campionati Mondiali di Montreal rappresentano un bottino estremamente positivo per l’Italia dello short track, che ha confermato il percorso di crescita degli ultimi anni disputando una stagione di alto profilo a livello corale nonostante alcuni episodi negativi come il grave infortunio a Martina Valcepina. Dopo aver ottenuto grandi risultati in pista, il movimento azzurro riceve un riconoscimento importante anche sul palco degli  ISU Speed Skating Awards, prima edizione dei premi della International Skating Union assegnati ai migliori pattinatori su ghiaccio del mondo per il settore velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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