Short track Thomas Nadalini premiato dall’ISU come Most Improved Skater della stagione

Thomas Nadalini, atleta di short track, ha ricevuto dall’ISU il riconoscimento come “Most Improved Skater” della stagione. Durante la stessa stagione, ha conquistato quattro medaglie ai Giochi Olimpici nazionali e ottenuto sei podi ai Campionati Mondiali di Montreal. La sua crescita si è riflessa nei risultati e nelle prestazioni durante tutto l’anno.

Quattro medaglie ai Giochi Olimpici di casa e sei podi ai Campionati Mondiali di Montreal rappresentano un bottino estremamente positivo per l’Italia dello short track, che ha confermato il percorso di crescita degli ultimi anni disputando una stagione di alto profilo a livello corale nonostante alcuni episodi negativi come il grave infortunio a Martina Valcepina. Dopo aver ottenuto grandi risultati in pista, il movimento azzurro riceve un riconoscimento importante anche sul palco degli ISU Speed Skating Awards, prima edizione dei premi della International Skating Union assegnati ai migliori pattinatori su ghiaccio del mondo per il settore velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, Thomas Nadalini premiato dall’ISU come “Most Improved Skater” della stagione Articoli correlati Leggi anche: Short track, Thomas Nadalini: “Peccato per la caduta, forse non ho creduto abbastanza al mio tentativo di sorpasso” Europei short track: l'Italdonne della Fontana d’argento, Nadalini e Confortola di bronzoUn argento e due bronzi: è il prestigioso bottino azzurro nella prima giornata di finali agli Europei di short track di Tilburg, nei Paesi Bassi. Approfondimenti e contenuti su Thomas Nadalini Temi più discussi: Mondiali di Short track 2026: medaglie dell'Italia, tutti i risultati; Mondiali 2026 - Thomas Nadalini, grande argento in rimonta nei 1500: rivivi la gara; Short track: ancora un oro nella staffetta mista per Elisa Confortola e Luca Spechenhauser; L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metri. Short track, Thomas Nadalini premiato dall’ISU come Most Improved Skater della stagioneQuattro medaglie ai Giochi Olimpici di casa e sei podi ai Campionati Mondiali di Montreal rappresentano un bottino estremamente positivo per l'Italia ... oasport.it Short Track, l’Italia si gode il ‘Tris d’assi del 2002’. Betti, Confortola e Nadalini medagliati e… nati in contemporanea!Cosa hanno in comune Chiara Betti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini? Tantissimo. Non solo il passaporto, il fatto di praticare short-track ad altissimo ... oasport.it Da poco più di un giorno, Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Thomas NADALINI, Pietro SIGHEL e Luca SPECHENHAUSER, detengono sia il titolo olimpico che quello iridato nella staffetta mista di short-track. Alla vittoria ottenuta nella rassegna a cinque cerc - facebook.com facebook Tris di medaglie azzurre nella prima giornata di finali dei Mondiali di short track in Canada! A Montréal sono d’argento Thomas Nadalini nei 1.500 metri e la staffetta femminile 3.000 metri, di bronzo Elisa Confortola nei 1.000 metri. bit.ly/4sCR6sQ @fisg_i x.com