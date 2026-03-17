Chiara Betti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini sono tre atleti italiani di short track nati nello stesso periodo e tutti medagliati in diverse competizioni internazionali. Hanno conquistato medaglie ai campionati mondiali e alle Olimpiadi nella staffetta mista, condividendo anche la passione per questa disciplina. Sono figures che rappresentano un tricolore di successi nel panorama dello short track.

Cosa hanno in comune Chiara Betti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini? Tantissimo. Non solo il passaporto, il fatto di praticare short-track ad altissimo livello e di essere contemporaneamente campioni olimpici e mondiali della staffetta mista. C’è ben altro che accomuna questo terzetto, fortemente legato al concetto di sincronia. A Montreal, fra sabato e domenica, nel giro di poco più di ventiquattro ore tutti hanno conquistato la prima medaglia iridata individuale della loro carriera. Ha cominciato Nadalini, con l’ argento sui 1.500 metri, al quale ha fatto seguito a stretto giro il bronzo di Confortola sui 1.000. Dopodiché, domenica, è arrivato il bronzo di Betti sui 500. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short Track, l’Italia si gode il ‘Tris d’assi del 2002’. Betti, Confortola e Nadalini medagliati e… nati in contemporanea!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500

Italia Oro Olimpico: Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola - Short Track Milano Cortina 2026Prestazione straordinaria della Nazionale italiana composta da Fontana, Sighel, Nadalini e Confortola, che conquista la seconda medaglia d’oro a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Short Track

Temi più discussi: Short Track, Mondiali Montreal: l’Italia chiude con 6 medaglie. E’ il bottino più ricco degli ultimi 30 anni; Mondiali di Short track 2026: medaglie dell'Italia, tutti i risultati; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Mondiali short track: la staffetta mista è d’oro come a Milano Cortina.

Short Track, l’Italia si gode il ‘Tris d’assi del 2002’. Betti, Confortola e Nadalini medagliati e… nati in contemporanea!Cosa hanno in comune Chiara Betti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini? Tantissimo. Non solo il passaporto, il fatto di praticare short-track ad altissimo livello e di essere contemporaneamente ... oasport.it

Short Track, l’Italia chiude una stagione eccezionale con uno splendido MondialeI Mondiali sono stati la perfetta chiusura di una stagione veramente eccezionale per lo short track azzurro. Dopo le Olimpiadi, l'Italia è riuscita a ... oasport.it

Da poco più di un giorno, Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Thomas NADALINI, Pietro SIGHEL e Luca SPECHENHAUSER, detengono sia il titolo olimpico che quello iridato nella staffetta mista di short-track. Alla vittoria ottenuta nella rassegna a cinque cerc - facebook.com facebook

Short track da record in Canada! A Montréal l’Italia chiude i Mondiali con sei medaglie, miglior bottino iridato degli ultimi trent’anni! La staffetta mista è d’oro, Chiara Betti bronzo nei 500 metri, come la staffetta maschile. bit.ly/4blUrXP @fisg_it x.com