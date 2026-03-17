Shakhtar Donetsk-Lech Poznan Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la partita tra Shakhtar Donetsk e Lech Poznan, valida per gli ottavi di finale della Conference League. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. Lo Shakhtar, dopo aver vinto 3-1 all’andata in Polonia, cerca di consolidare il suo vantaggio in questa gara di ritorno.

Il cammino dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di conference League e decisamente in discesa dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Lech Poznan all’andata. Il ritorno si gioca a Cracovia e gli ucraini hanno un compito sulla carta facile visto l’ampio vantaggio da cui partono. Gli arancioneri, che disputano per la prima volta questo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl cammino dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di conference League e decisamente in discesa dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Lech Poznan... Contenuti utili per approfondire Shakhtar Donetsk Lech Poznan Conference... Temi più discussi: Live Shakhtar Donetsk - Lech Poznan - UEFA Conference League: Punteggi & Highlights Calcio - 19/03/2026; Titolo: Pronostico Shakhtar Donetsk-Lech Poznan: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Conference League; UECL, il 3-1 di Isaque in rovesciata in Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (12.03.2026); PREVIEW | Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan - team news, lineups, predictions. Pronostico Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan – 19 Marzo 2026Nel contesto intenso della UEFA Europa Conference League, la sfida tra Shakhtar Donetsk e Lech Poznan in programma il 19 Marzo 2026 alle 21:00, allo Synerise ... news-sports.it Pronostico Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan Conference League 19 Marzo 2026Pronostico Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan analisi completa, statistiche aggiornate, forma delle squadre e migliori consigli per scommettere. europacalcio.it Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/HyuEprS #scommesse #pronostici x.com