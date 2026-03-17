Shakhtar Donetsk-Lech Poznan Conference League 19-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si sfidano lo Shakhtar Donetsk e il Lech Poznan negli ottavi di finale di Conference League. Lo Shakhtar ha ottenuto un risultato favorevole nella gara di andata, vincendo 3-1 in trasferta contro il Lech Poznan. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già disponibili per chi vuole seguire l’incontro.

Il cammino dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di conference League e decisamente in discesa dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Lech Poznan all’andata. Il ritorno si gioca a Cracovia e gli ucraini hanno un compito sulla carta facile visto l’ampio vantaggio da cui partono. Gli arancioneri, che disputano per la prima volta questo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiDopo aver passato lo spareggio, il Lech Poznan si trova di fronte lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale è gioca la gara d’andata di giovedì... Approfondimenti e contenuti su Shakhtar Donetsk Lech Poznan Conference... Temi più discussi: PREVIEW | Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk - team news, lineups, predictions; Rovesciata spettacolare: ecco il gol più bello del giovedì europeo. VIDEO; Pronostico Lech Poznan-Shakhtar Donetsk: nella storia non è mai successo; Pronostico Shakhtar Donetsk - Lech Poznan - Quote & Statistiche - 19 marzo 2026, Europa Conference League, Europa. Pronostico Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan – 19 Marzo 2026Nel contesto intenso della UEFA Europa Conference League, la sfida tra Shakhtar Donetsk e Lech Poznan in programma il 19 Marzo 2026 alle 21:00, allo Synerise ... news-sports.it Pronostico Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 12 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League in programma il 12 Marzo 2026 alle 18:45 allo storico Stadion Poznan promette intensità e valore tecnico. Lech ... news-sports.it GOL DO SHAKHTAR DONETSK Lech Poznán 1x3 Shakhtar Donetsk Isaque - DE BICICLETA UEFA Conference League | Oitavas De Final - Ida Enea Poznan @CazeTVOficial x.com/MarcoP34436/st… x.com