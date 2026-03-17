Sfruttamento del lavoro inchiesta a Milano sulla Dama | la società guidata da Andrea Dini cognato del governatore lombardo Fontana

A Milano, un'inchiesta si concentra su una società gestita da Andrea Dini, cognato del governatore lombardo. L'indagine riguarda un opificio cinese a Garbagnate Milanese, dove si sospetta che lavoratori in nero senza documenti fossero sfruttati. Secondo le accuse, ai dipendenti veniva pagato 107 euro per realizzare un “carcoat reversibile” che veniva poi venduto a un prezzo molto più alto.

All’opificio cinese di Garbagnate Milanese che secondo gli inquirenti sfruttava lavoratori in nero, senza documenti, il “carcoat reversibile” era pagato 107 euro e poi messo in vendita a 1.945 euro. Così come il giubbotto Typhoon, pagato al fornitore cinese 74 euro era venduto sul mercato a 569. I margini di guadagno andavano così dal 95% all’87%. A surfare sui prezzi di produzione era la società DAMA S.p.A., che controlla il brand Paul & Shark, finita ieri sotto controllo giudiziario d’urgenza insieme a un’altra griffe del lusso, la Alberto Aspesi&C.. Entrambe le maison sono accusate dalla procura di Milano di aver adottato una “modalità di... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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