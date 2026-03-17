Dalla piazza Maidan di Kiev, si osserva un centro cittadino diviso tra il trambusto quotidiano e un’atmosfera tesa. Mentre in superficie passano auto e persone, dall’alto si vede anche un drone sorvolare l’area, segnalando una presenza non convenzionale. La città si muove tra la routine del lunedì e un episodio insolito che coinvolge un mezzo aereo senza pilota.

Dall'alto del centro di Kiev la città sembra vivere in due tempi. In basso scorre il lunedì: il traffico che si incastra agli incroci, i pendolari che scendono rapidi nella metropolitana. Più su, nel cielo chiaro del mattino, si accendono i lampi della difesa aerea e cadono, vicino a piazza Maidan, i rottami di un drone russo. L'attacco di ieri, insolito perché arrivato in pieno giorno, non ha fatto vittime nella capitale. Ma il conto della giornata si paga altrove. Tre civili sono morti tra Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. Altri due sono stati uccisi nella regione di Sumy, colpiti da velivoli senza pilota mentre la guerra continuava a passare sopra le loro teste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfida di Putin: droni su piazza Maidan

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