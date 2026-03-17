Sferra 7 coltellate al compagno della madre e tenta di ucciderlo | 24enne arrestato nel Varesotto

A Casale Litta, in provincia di Varese, un uomo di 24 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver sferrato sette coltellate al compagno 53enne della madre durante una lite intensa. L’episodio è avvenuto nel corso di un alterco e ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sulle motivazioni dello scontro.