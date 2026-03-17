Sferra 7 coltellate al compagno della madre e tenta di ucciderlo | 24enne arrestato nel Varesotto
A Casale Litta, in provincia di Varese, un uomo di 24 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver sferrato sette coltellate al compagno 53enne della madre durante una lite intensa. L’episodio è avvenuto nel corso di un alterco e ha portato all’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sulle motivazioni dello scontro.
A Casale Litta, piccolo comune in provincia di Varese, un 24enne è stato arrestato per aver tentato di uccidere a coltellate - ben 7 quelle sferrate - il compagno 53enne della madre al culmine di una violenta lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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