Una settimana caratterizzata da meteo instabile, con il vortice Jolina che continua a portare piogge, freddo e neve su diverse regioni italiane. Le previsioni indicano che queste condizioni dureranno fino a giovedì, mentre nel fine settimana si prevedono alcune schiarite, anche se la variabilità si manterrà diffusa su tutto il territorio.

Roma - Il vortice Jolina mantiene condizioni instabili fino a giovedì, con piogge e neve, mentre nel weekend si intravedono schiarite ma persiste variabilità diffusa. La nuova settimana si apre all’insegna di una persistente instabilità atmosferica legata al vortice Jolina, destinato a influenzare il quadro meteorologico italiano almeno fino a giovedì. Le condizioni risulteranno variabili, con piogge, rovesci e un generale calo delle temperature, soprattutto al Sud e su parte del Centro. Per la giornata di martedì 17 marzo, il Nord si presenta inizialmente soleggiato, con un aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera su Triveneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, senza fenomeni significativi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana instabile, vortice Jolina insiste: piogge, freddo e neve sull’Italia

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