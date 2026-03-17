Servizio civile a Firenze e provincia | si cercano 63 giovani per quattro progetti sociali

A Firenze e nella provincia sono disponibili 63 posti nel bando 2026 del Servizio civile universale. Quattro progetti sociali vengono promossi da sei cooperative locali e coinvolgeranno i giovani selezionati. Le opportunità si rivolgono a chi desidera dedicarsi a iniziative nel settore sociale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di servizio e coinvolgimento diretto nel territorio. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a queste attività.

Firenze, 17 marzo 2026 – Sono 63 i posti disponibili a Firenze e provincia per il bando 2026 del Servizio civile universale nelle realtà aderenti a Legacoop: i giovani selezionati saranno impegnati in 4 progetti sociali portati avanti da 6 cooperative che operano sul territorio. Le attività spaziano dall’inclusione delle persone con disabilità al sostegno degli anziani non autosufficienti, dai servizi educativi per l’infanzia al contrasto alla marginalità sociale. Un’occasione formativa e di impegno civico che durerà un anno, con un orario flessibile, a fronte di un ’indennità mensile di 519,47 euro. Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni possono presentare domanda online: c’è tempo fino all’8 aprile 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile a Firenze e provincia: si cercano 63 giovani per quattro progetti sociali Articoli correlati Servizio Civile, CNA Arezzo cerca 12 giovani volontari per progetti culturali e socialiArezzo, 12 marzo 2026 – CNA Arezzo apre le porte ai giovani con un nuovo bando di Servizio Civile Universale, offrendo l’opportunità a 12 volontari... Servizio civile universale in Lombardia: 1.433 offerte per giovani provincia per provinciaMilano, 10 marzo 2026 - Un’opportunità di crescita umana, di essere al servizio della società e di apprendere cose nuove ricevendo un compenso di 500... Contenuti e approfondimenti su Servizio civile Temi più discussi: Servizio civile universale, online nuovo bando del Comune di Firenze; Servizio civile universale, online il bando 2026 del Comune di Firenze; Nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2026; Servizio Civile Universale. 'Dono e SCUola in Toscana'. Servizio civile, 63 posti a Firenze e provincia: al via il bando 2026Attività che spaziano dall’inclusione delle persone con disabilità al sostegno degli anziani non autosufficienti, dai servizi educativi per l’infanzia al contrasto alla marginalità sociale ... firenzetoday.it Servizio civile Comune di Firenze: online bando 2026. Per giovani tra i 18 e i 28 anniTra i progetti di quest'anno ci sono quelli rivolti a minori, persone in condizioni di marginalità, detenuti ma anche alle biblioteche e alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione d ... firenzepost.it Servizio Civile Universale - facebook.com facebook [Nuova posizione] Nuovo bando Servizio Civile Universale – progetti in Piemonte, Marche, Campania, Sicilia, Cambogia, Etiopia. link: job4good.it/offerta-lavoro… #terzosettore #lavorononprofit x.com