serie c maschile niente gloria per futura e mulattieri

Nella Serie C maschile, la Mulattieri Vdm ha perso al tie-break contro Finale, mentre la Futura non è riuscita a conquistare la vittoria. Il coach Elia Botti ha commentato la prestazione dei suoi, riconoscendo la superiorità degli avversari e sottolineando la compattezza mostrata nei primi due set, nonostante la sconfitta finale. La partita si è conclusa con Finale che ha prevalso nella fase decisiva.

Cede soltanto al tie-break la Mulattieri Vdm contro un determinato Finale. "I nostri avversari hanno meritato la vittoria – spiega coach Elia Botti – ma per noi è stato un vero peccato perché nei primi due set ho visto una squadra compatta nelle difficoltà. Nonostante il vantaggio non siamo riusciti a mantenere il controllo della gara anche a causa delle poche soluzioni a disposizione. Ora speriamo di recuperare qualcuno perché siamo senza Benevelli e Fontona e con Bottaini e Haxymeri da valutare in settimana". In campo: Podestà, Vescovi, Calcagnini, Bottaini, Haxymeri, Conti e i liberi Steni, e Capone. Spazio anche a Rossini e Franciosi. Sconfitta anche la Pallavolo Futura: netto 3-1 dai padroni di casa del Movimento Ragazzi Santa Sabina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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