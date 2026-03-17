Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 31a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 31ª giornata della Serie BKT 2025-2026 viene trasmessa in diretta su LAB Channel con commenti di Simone Rossi. Il palinsesto include le partite più importanti di questa settimana, visibili sia su Prime Video che su OneFootball. La programmazione copre tutte le sfide della giornata, offrendo agli spettatori un punto di vista completo sulle gare in corso.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 31a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su. su Digital-News.it Questi sono solo alcuni temi che introducono la 31a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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