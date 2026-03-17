Serie A | Monnecchi vincente in 85 secondi Ciccotti regina

Nella sedicesima giornata della Serie A femminile 2025-2026, Monnecchi ha conquistato la vittoria in appena 85 secondi, mentre Ciccotti si è confermata come la giocatrice più performante della giornata. L’Inter ha ottenuto una vittoria contro il Sassuolo, portandosi a cinque punti di distanza dalle avversarie, Juventus e Roma. La classifica si è così modificata, con l’Inter che si allontana dal vertice.

La sedicesima giornata della Serie A femminile 2025-2026 ha ridisegnato la mappa del campionato, con l’Inter che si stacca a -5 punti grazie alla vittoria sul Sassuolo e ai passi falsi di Juventus e Roma. Tra i protagonisti assoluti spiccano quattro atlete italiane: Giugliano per l’intuizione tattica, Monnecchi per il gol decisivo, Ciccotti per la resilienza difensiva e Viglucci per la gestione del gioco. I numeri raccontano una storia diversa da quella del semplice risultato finale, rivelando come le prestazioni individuali abbiano influenzato gli esiti delle sfide più accese. L’analisi statistica incrociata, basata sui dati OPTA forniti dalla FIGC, smonta i luoghi comuni sulla qualità del gioco, mostrando come la vera eccellenza risieda nella capacità di trasformare le statistiche in risultati concreti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie A: Monnecchi vincente in 85 secondi, Ciccotti regina Articoli correlati Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Orologio dell’Apocalisse 2026: l’umanità a 85 secondi dalla fineQuanto è lontana la fine del mondo? Secondo l’Orologio dell’Apocalisse, mai così poco.