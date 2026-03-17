Serie a femminile Tris nerazzurro in casa del Sassuolo Adesso la Roma è a soli quattro punti

L’Inter femminile ha battuto il Sassuolo con un punteggio di 3-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. La partita si è disputata in trasferta e ha visto le nerazzurre ottenere una vittoria importante. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina alla vetta della classifica, mentre la Roma ha ridotto a quattro punti il divario tra le due squadre.

L’Inter femminile vince 3-0 sul campo del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A e si avvicina alla vetta della classifica con sei turni ancora da disputare. La capolista Roma, complice il pareggio in casa di domenica contro la Fiorentina, è ora a sole quattro lunghezze. La squadra guidata da Piovani, reduce dall’1-1 strappato giovedì scorso proprio in casa della Roma (nell’andata delle semifinali di Coppa Italia) non si è fatta sfuggire l’occasione per accorciare, andando avanti già nel primo tempo con il diagonale vincente di Csiszar. Nella ripresa le ospiti hanno chiuso i giochi grazie alla doppietta di Wullaert (nella foto), salita a quota 11 reti nel torneo, prima nella classifica cannonieri con un gol in più di Martina Piemonte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie a femminile. Tris nerazzurro in casa del Sassuolo. Adesso la Roma è a soli quattro punti Articoli correlati Leggi anche: Diretta gol Serie A: tris del Sassuolo in casa del Pisa Diretta gol Serie A: tris del Sassuolo in casa del Pisa, ora tocca a Napoli FiorentinaCalciomercato Milan: Maignan rinnova, arrivano novità importanti su Mateta! Gli ultimi sviluppi non lasciano dubbi Calciomercato Genoa: anticipato il... Serie A Women Athora | Gli highlights di Roma-Sassuolo Contenuti e approfondimenti su Serie a femminile Tris nerazzurro in... Temi più discussi: Serie A femminile | Napoli-Lazio Women 0-1: Monnecchi, prodezza da Champions; La Life365.eu a caccia del tris sul campo di Riccione; La doppietta di Rao, il tris del Monza e tutti i gol Streaming | DAZN IT; Calcio femminile: l’Inter espugna Sassuolo e mette pressione alla Roma in Serie A. Serie B Femminile – Impresa Freedom con il Lumezzane ed il Como ha un piede in Serie A. RES Donna Roma, che tris al Bologna!Serie B Femminile - Impresa Freedom con il Lumezzane ed il Como ha un piede in Serie A. RES Donna Roma, che tris al Bologna! ideawebtv.it Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1Solo un pareggio per la Roma Femminile nel match di stasera contro la Fiorentina. Finisce 1-1 con le Viola in vantaggio per gran parte del match grazie. tuttomercatoweb.com Figlio dell'attore Bing Russell, sceriffo nella serie "Bonanza", nel 1960 firma un contratto di dieci anni con la Disney. Finito il contratto cerca di sfondare nel Baseball come giocatore professionista ma abbandona nel 1973 e torna alla recitazione. Nel 1979 inter - facebook.com facebook . @seriecofficial | Vicenza in Serie B, il presidente Rosso: “Voglio godermi ogni singolo istante. È una vittoria che sento mia” x.com