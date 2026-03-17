Serie a femminile Tris nerazzurro in casa del Sassuolo Adesso la Roma è a soli quattro punti

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter femminile ha battuto il Sassuolo con un punteggio di 3-0 nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A. La partita si è disputata in trasferta e ha visto le nerazzurre ottenere una vittoria importante. Con questa vittoria, l’Inter si avvicina alla vetta della classifica, mentre la Roma ha ridotto a quattro punti il divario tra le due squadre.

L’Inter femminile vince 3-0 sul campo del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A e si avvicina alla vetta della classifica con sei turni ancora da disputare. La capolista Roma, complice il pareggio in casa di domenica contro la Fiorentina, è ora a sole quattro lunghezze. La squadra guidata da Piovani, reduce dall’1-1 strappato giovedì scorso proprio in casa della Roma (nell’andata delle semifinali di Coppa Italia) non si è fatta sfuggire l’occasione per accorciare, andando avanti già nel primo tempo con il diagonale vincente di Csiszar. Nella ripresa le ospiti hanno chiuso i giochi grazie alla doppietta di Wullaert (nella foto), salita a quota 11 reti nel torneo, prima nella classifica cannonieri con un gol in più di Martina Piemonte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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