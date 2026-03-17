Serie A | 6 squalifiche e assenze che scosseranno la 30ª

La 30ª giornata di Serie A si apre con sei giocatori squalificati e diverse assenze che influenzeranno le formazioni in campo. Le decisioni disciplinari hanno portato a sospensioni e mancanze importanti, modificando le strategie delle squadre. Le partite si preannunciano più difficili per alcuni club, che dovranno fare i conti con queste assenze improvvise.

La 30^ giornata di Serie A si presenta con un quadro complesso di assenze che metterà alla prova la resilienza delle formazioni. Il Giudice Sportivo ha confermato una squalifica per Cristian Chivu, costringendo l’Inter a operare senza il suo allenatore titolare contro la Fiorentina. Parallelamente, le infortuni muscolari e traumatici hanno creato una lista di indisponibili che spazia da lesioni lievi a fermate stagionali definitive. Il sanitario della massima serie italiana mostra una concentrazione di problemi ai flessori e ai legamenti crociati che rischia di alterare gli equilibri competitivi del prossimo turno. Mentre alcuni giocatori come Raspadori potrebbero fare ritorno, altri come Skorupski dovranno attendere fino a maggio per rientrare in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie A: 6 squalifiche e assenze che scosseranno la 30ª Articoli correlati Calcio serie C. La Pianese sconta varie assenze tra squalifiche e infortuni. Ma la prestazione è di livello contro la capolista ArezzoNon era certo quello di Arezzo, il campo in cui la Pianese aveva l’obbligo di fare i punti. Lecce Inter, Chivu tra assenze e squalifiche: Akanji verso la panchina contro i pugliesiMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie A 6 squalifiche e assenze che... Temi più discussi: Serie A, tutti i calciatori diffidati e a rischio squalifica; Tutti gli squalificati: sono 6 i giocatori che salteranno la 29a giornata di Serie A, non solo Rabiot; Giudice Sportivo Serie A, 6 giocatori squalificati per un turno. Multa a Palestra per la simulazione; Serie A, gli squalificati della 29a giornata. Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 6 squalificati, Obert salta il Napoli. Un turno a Chivu e SarriSono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29ª giornata di Serie A, terminata ieri sera col Monday Night Cremonese-Fiorentina: 6 in totale i giocatori ... tuttonapoli.net Serie A, sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Un turno di stop per Chivu e SarriSono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29^ giornata di Serie A, conclusasi nella serata di ieri col posticipo Cremonese-Fiorentina (1-4): 6 in totale i giocatori fermati ... msn.com SERIE C | Foggia, Pazienza per ora è “blindato” ma a Cava de’ Tirreni è davvero l’ultimissima chiamata per sognare ancora di salire sul treno dei playout #foggia #sport - facebook.com facebook Happy Birthday Álvaro Recoba! Serie A titles Coppa Italia Supercoppa Italiana x.com