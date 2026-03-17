Domani sera alle 20,30 al Teatro Municipale Valli si svolge un concerto con l’Orchestre des Champs-Élysées e il Collegium Vocale Gent, diretto da Philippe Herreweghe. L’evento presenta un programma dedicato a Beethoven e Cherubini, con la partecipazione di un gruppo di musicisti e artisti di rilievo nel panorama musicale internazionale. La serata si svolge in un’atmosfera di grande musica dal vivo.

Beethoven e Cherubini nel concerto in programma domani sera, alle 20,30, al Teatro Municipale Valli. Protagonisti l’ Orchestre des Champs Élysées, il Collegium Vocale Gent con il loro fondatore e direttore Philippe Herreweghe (foto), tra le figure più autorevoli della scena musicale internazionale. Il programma accosta due capolavori di straordinaria intensità: la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 "Eroica" di Ludwig van Beethoven e il Requiem in do minore di Luigi Cherubini, pagine che rappresentano due momenti fondamentali della musica del primo Ottocento. Con l’"Eroica" Beethoven inaugura una nuova idea di sinfonia: un’opera di proporzioni e complessità inaudite per l’epoca, nata inizialmente con una dedica a Napoleone e poi trasformata in un omaggio ideale alla grandezza dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata di grande musica al Valli. C’è l’Orchestre des Champs-Élysées

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