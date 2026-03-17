Ieri sera negli studi di Sportitalia, durante la trasmissione condotta da Michele, si è parlato delle recenti controversie riguardanti il calendario dell’Inter, accusata di averlo avvantaggiato. Un commentatore ha affermato che la squadra avrebbe beneficiato di favoritismi nelle ammonizioni ed espulsioni. La replica di un altro esperto ha poi provocato ulteriori discussioni sulla gestione delle partite e sulle decisioni arbitrali.

Ieri sera negli studi di Sportitalia durante la trasmismissione serale condotta da Michele Criscitiello, il giornalista e tifoso del Milan, Luca Serafini, rivolgendosi all’opinionista e youtuber interista, Luca Mastrangelo, ha usato parole fortissime nei riguardi del club nerazzurro, lanciando una grave accusa, che di seguito riportiamo: “L’Inter ha Marotta che fa politica, lo vedi non. L'articolo Serafini shock: “L’Inter ha il calendario aggiustato e favoritismi su ammonizioni ed espulsioni.” La replica di Mastrangelo proviene da. Potrebbe interessarti:. Mastrangelo irride il Milan: “Provo compassione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Serafini dichiara: «L’Inter è favorita, Bonny ed Esposito hanno risolto il limite dell’attacco»Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Ordine punta il dito: «Dal 2021/22 l’Inter ha subito solo 5 espulsioni. È la squadra che ne ha di meno…»di Redazione JuventusNews24Ordine punta il dito: «Dal 2021/22 l’Inter ha subito solo 5 espulsioni.

Contenuti e approfondimenti su Serafini shock

Argomenti discussi: Rimonta Scudetto possibile? Serafini | Difficile pensare a un recupero completo del Milan.

Serafini: Capolavoro Allegri, ma difficile che l'Inter si faccia rimontareIl giornalista Luca Serafini è intervenuto a Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli. Le sue considerazioni: Un tifoso ci ha detto che non è giusto vedere l’Inter ... tuttojuve.com

Serafini: Onestamente credo che sia molto difficile che l’Inter perda abbastanza punti da farsi rimontare dal MilanLuca Serafini, giornalista, si è così espresso a Radio TuttoNapoli. Dopo la vittoria nel derby il Milan può davvero riaprire la corsa scudetto, riducendo il distacco di ... milannews.it