Sequestri di prodotti ittici in Salento Guardia di finanza
Durante lo scorso fine settimana, la Guardia di finanza ha sequestrato diversi prodotti ittici in alcune località del Salento. Le operazioni hanno coinvolto controlli su merci trasportate e vendute nei mercati locali. Sono stati trovati prodotti senza documentazione e in condizioni non conformi alle normative. Le autorità hanno sequestrato le merci e avviato i procedimenti amministrativi previsti dalla legge.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria e di polizia del mare coordinate dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno effettuato mirati controlli presso una pescheria di Porto Cesareo e un ristorante di Gallipoli, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pesca e commercializzazione dei prodotti ittici. Nel corso dell’ispezione presso la pescheria di Porto Cesareo, i finanzieri hanno rinvenuto alcuni vasetti contenenti polpa di ricci di mare per un totale di circa 2 chilogrammi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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