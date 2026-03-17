Sequestrati 27 cani maltrattati avviata un’indagine

Nelle colline della provincia, un'operazione coordinata ha portato al sequestro di 27 cani che erano stati maltrattati. Gli animali sono stati messi in sicurezza dopo un periodo di degrado e abbandono. L’intervento è stato condotto dalle forze dell’ordine, che hanno avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha sollevato attenzione sulla tutela degli animali nella zona.

LUCCA – Il caso dei 27 cani maltrattati è emerso nelle colline della provincia, dove un intervento coordinato ha portato alla messa in sicurezza degli animali dopo una lunga situazione di degrado. I cani vivevano in un contesto caratterizzato da gravi carenze igieniche, tra fango, acqua stagnante ed escrementi, senza adeguate cure. L’operazione è scattata nel maggio 2025 a seguito di una segnalazione raccolta dallo sportello locale della LAV, con il coinvolgimento del Comune e dei Carabinieri Forestali. Durante il sopralluogo, all’interno dell’abitazione del proprietario, sono state accertate condizioni incompatibili con il benessere animale. Parte degli esemplari era confinata in spazi interni, altri in recinti all’aperto, in evidente stato di denutrizione e stress. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sequestrati 27 cani maltrattati, avviata un’indagine Articoli correlati Lucca: sequestrati 27 cani maltrattati, lasciati tra fango ed escrementiLUCCA – Scoperta choc a Lucca: 27 cani sono stati trovati abbandonati all’interno di un’abitazione, costretti a vivere per anni nella sporcizia, in... "Animali maltrattati". Sequestrati (e salvi) 27 cani lasciati tra gli escrementiUn procedimento penale a carico di un uomo, per maltrattamento di animali dopo la denuncia della LAV (Lega anti vivisezione) di Lucca. Tutto quello che riguarda Sequestrati 27 cani maltrattati avviata... Temi più discussi: A Lucca sequestrati 27 cani che vivevano nella sporcizia e tra i loro escrementi; Animali maltrattati. Sequestrati (e salvi) 27 cani lasciati tra gli escrementi; Lucca: sequestrati 27 cani maltrattati, lasciati tra fango ed escrementi; Lucca, sequestrati 27 cani costretti a vivere tra sporcizia ed escrementi. Lucca: sequestrati 27 cani maltrattati, lasciati tra fango ed escrementiScoperta choc a Lucca: 27 cani sono stati trovati abbandonati all’interno di un’abitazione, costretti a vivere per anni nella sporcizia, in mezzo a fango ed escrementi. Dieci cuccioli nati dopo il rit ... firenzepost.it Animali maltrattati. Sequestrati (e salvi) 27 cani lasciati tra gli escrementiIl provvedimento disposto dopo la denuncia della Lega anti vivisezione. L’uomo che avrebbe dovuto occuparsene è stato denunciato dalla Procura. msn.com Blitz della guardia di finanza: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunciati. Sigilli anche ad un'autocisterna, un autoarticolato e un impianto clandestino di rifornimento. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli han - facebook.com facebook Bracconaggio a Teulada: sequestrati più di 150 uccelli, anche le capre intrappolate nelle reti x.com